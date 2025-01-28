Украина почти утратила свой суверенитет. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, которое опубликовано в его Telegram-канале.

«Суверенитет Украины, он почти нулевой», — сказал российский лидер.

24 января председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что Украина окончательно утратила свой суверенитет в 2014 году. В результате этого, по мнению парламентария, не стало украинского государства как такового, «вера растоптана, память предана», украинская история переписана, культура страны разрушена, русский язык, на котором говорит большинство населения, оказался под запретом, а гражданам отвели роль «расходного материала».

По мнению Володина, существуют страны, которые понимают, что сохранение своей независимости является возможностью самим определять свою судьбу и планировать будущее. Он подчеркнул, что для России это стало возможным после избрания президентом Путина.

Ранее Путин заявил, что уберег Россию от утраты суверенитета.