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Путин заявил о законном праве Донбасса и Новороссии на суверенитет от Украины

Путин: Донбасс и Новороссия по Уставу ООН имели право на суверенитет от Украины

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Жители Донбасса и Новороссии реализовали свое право на суверенитет от Украины в соответствии с Уставом ООН. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

Он отметил, что право каждого народа на самоопределение закреплено в статье 1 Устава ООН.

«И люди, которые проживают в Крыму, и люди, проживающие на юго-востоке Украины, не согласившиеся с госпереворотом — а это незаконный антиконституционный акт — имеют право на самоопределение», — сказал лидер страны.

Также Путин напомнил о решении Международного суда ООН, который по поводу прецедента с Косово постановил, что если какая-то территория объявляет о самостоятельности, то она не должна спрашивать разрешение у властей страны, в которую на текущий момент входит.

7 ноября на заседании клуба президент РФ заявил, что страны НАТО довели ситуацию до госпереворота на Украине и вынудили Россию начать спецоперацию.

До этого российский лидер сказал, что источником последних конфликтов — от Югославии до Украины — является геополитическая жадность западных стран.

Ранее Путин рассказал о готовности к мирным переговорам по Украине.

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