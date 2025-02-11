Глава немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт уклончиво ответила на вопрос о том, «радуется» ли она, что Украина все еще существует как государство. В интервью журналисту Тило Юнгу она назвала это «смелым утверждением».

В ходе беседы Юнг несколько раз спросил у Вагенкнехт, «радуется ли она тому, что, несмотря на столь ужасную ситуацию, Украина все еще существует» спустя три года полномасштабного конфликта.

«Я не радуюсь [существованию Украины] из-за цены, потому что цена является абсурдной, и платить эту цену не было необходимости», — сказала она.

Политик уточнила, что у республики не было нужды нести огромные потери, «чтобы страна все еще существовала». Вагенкнехт подчеркнула, что была бы рада, «если бы Украина закончила эту войну раньше. И тогда бы она продолжала существовать».

До этого Вагенкнехт заявила, что, если повезет, перемирие на Украине наступит до 23 февраля, когда в Германии будет сформировано новое правительство.

Ранее в Госдуме заявили о наметившемся прогрессе по урегулированию на Украине.