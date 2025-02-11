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В Германии заявили о невозможности мира на Украине с военными США у границ России

Вагенкнехт: мир на Украине должен исключать присутствие военных США у границы РФ
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Kay Nietfeld/Global Look Press

На пресс-конференции в Берлине глава немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт заявила, что, если повезет, перемирие на Украине наступит до 23 февраля, когда в Германии будет сформировано новое правительство. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению политика, Москва и Вашингтон ведут переговоры по поводу происходящего на Украине. Вагенкнехт подчеркнула, что мирное соглашение должно быть стабильным, чтобы ситуация не повторилась через несколько лет.

«Следует избежать того, что в том числе привело к войне, а именно, присутствия военных США на Украине, военных США у российской границы», — сказала она.

Лидер BSW добавила, что действия США способствовали обострению конфликта, и отметила, что мирное соглашение не должно вредить Германии. Вагенкнехт высказала мнение о том, что президент США Дональд Трамп хочет завершения конфликта из-за его дороговизны, а его переговоры по мирному урегулированию могут закончиться расходами для стран Европы.

На прошлой неделе Вагенкнехт предупреждала, что предоставление Украиной гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на помощь США обернется для европейских стран катастрофой, поскольку Вашингтон таким образом только продолжит форсировать прокси-конфликт.

Ранее в Германии сделали заявление об отправке миротворцев на Украину.

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