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В Госдуме заявили о наметившемся прогрессе по урегулированию на Украине

Депутат Чепа заметил прогресс по урегулированию на Украине из-за действий США
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа заявил, что в переговорном процессе по Украине наметился прогресс, так как в Соединенных Штатах стали прорабатывать возможные пути к миру. Его слова приводит News.ru.

«Я думаю, что прогресс есть. Прогресс связан с тем, что так много не говорилось длительное время о необходимости мирных переговоров, на чем всегда настаивала Россия. Прогресс есть в том, я уверен, что американцы пытаются тщательнее проработать этот план мирного урегулирования», — сказал депутат.

Он напомнил, что спецпосланник Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог планирует обсудить конфликт с членами НАТО, а затем и с Владимиром Зеленским. По мнению депутата, мирный процесс активно идет и дает определенные результаты.

До этого стало известно, что президенту США Дональду Трампу представят варианты по мирному урегулированию конфликта на Украине после встречи высших должностных лиц Белого дома с украинским лидером Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности 14-16 февраля.

Ранее в НАТО отвергли пункт о невступлении Украины в альянс на потенциальных переговорах.

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