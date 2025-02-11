Словакия пропускает газ на Украину, чтобы украинцы не замерзли, однако имеет моральное право рассмотреть прекращение транзита газа иностранными компаниями. Об этом на странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пишет премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
«Газ на Украину поступает через резервный трубопровод. Без этого газа Украина бы замерзла, но Словакия к этому не имеет отношения. Поставщиками являются зарубежные фирмы», — заявил Фицо.
Он добавил, что поставки газа Украине, которая сама перекрыла поставки российского газа по своей территории в Европу, еще больше способствуют росту цен на голубое топливо. Поэтому Словакия имеет моральное право остановить транзит газа через свою территорию в размере 7,5 млн кубометров, считает Фицо.
Словацкий премьер добавил, что попытка Евросоюза такими махинациями навредить России, но наибольшие потери понесет именно Украина и Европа, которая позволяет себя одурачить.
Роберт Фицо также сообщил, что у республики могут возникнуть проблемы с заполнением своих газовых хранилищ в конце года из-за остановки Киевом транзита газа.
Ранее посол России связал покушение на Фицо с Украиной.