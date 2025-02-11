Фицо заявил, что пропускает газ на Украину, чтобы украинцы не замерзли

Словакия пропускает газ на Украину, чтобы украинцы не замерзли, однако имеет моральное право рассмотреть прекращение транзита газа иностранными компаниями. Об этом на странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пишет премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Газ на Украину поступает через резервный трубопровод. Без этого газа Украина бы замерзла, но Словакия к этому не имеет отношения. Поставщиками являются зарубежные фирмы», — заявил Фицо.

Он добавил, что поставки газа Украине, которая сама перекрыла поставки российского газа по своей территории в Европу, еще больше способствуют росту цен на голубое топливо. Поэтому Словакия имеет моральное право остановить транзит газа через свою территорию в размере 7,5 млн кубометров, считает Фицо.

Словацкий премьер добавил, что попытка Евросоюза такими махинациями навредить России, но наибольшие потери понесет именно Украина и Европа, которая позволяет себя одурачить.

Роберт Фицо также сообщил, что у республики могут возникнуть проблемы с заполнением своих газовых хранилищ в конце года из-за остановки Киевом транзита газа.

Ранее посол России связал покушение на Фицо с Украиной.