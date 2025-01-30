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В Словакии могут возникнуть проблемы с заполнением газом своих хранилищ

Фицо: у Словакии могут быть проблемы с заполнением газом хранилищ в конце года
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IMAGO/Ton Molina/Global Look Press

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что у республики могут возникнуть проблемы с заполнением своих газовых хранилищ в конце года из-за остановки Киевом транзита газа. Об этом глава словацкого правительства заявил журналистам, комментируя последствия остановки Киевом транзита газа через украинскую территорию, передает РИА Новости.

«Мы пока выживаем в вопросе внутреннего потребления, но у нас будут проблемы с заполнением резервуаров в конце этого года на 2026 год, но прежде всего мы теряем огромные деньги на сборах за транзит», — сказал Фицо.

Премьер Словакии также заявлял, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы. По словам Фицо, ущерб для Словакии от потери возможности заниматься транзитом газа в другие страны ЕС ежегодно будет составлять порядка €500 миллионов.

До этого глава министерства экономики Словакии Дениса Сакова обвинила Украину в росте цен на газ в ЕС. Она отметила, что решение Украины остановить транзит российского газа через свою территорию привело к резкому росту стоимости голубого топлива для всех европейских стран.

В свою очередь газета Financial Times писала, что несколько стран Евросоюза предложили включить возобновление поставок трубопроводного газа из России в Европу в текст будущего соглашения об урегулировании конфликта на Украине.

Ранее на Украине сообщили об историческом минимуме запасов газа.

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