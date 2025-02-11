Посол России связал покушение на Фицо с Украиной

Российский посол в Братиславе Игорь Братчиков уверен в том, что Украина причастна к расшатыванию ситуации в Словакии, передает РИА Новости.

«Нет оснований сомневаться в информации, полученной правительством Словакии на основании данных спецслужб о зарубежной вовлеченности в этот процесс, и, в частности, о роли ГУР (Главное управление разведки минобороны Украины) Украины и тех, кто реально командует этой структурой», — сказал дипломат.

Он выразил надежду на то, что словаки не дадут собой манипулировать.

«Расшатывание внутриполитической ситуации в Словакии шло на протяжении всего времени пребывания у власти нынешнего кабинета», — заявил Братчиков.

Он пояснил, что при поддержке из-за границы «определенные силы» создавали атмосферу ненависти в республике, что в конце весны 2024 года вылилось в покушение на премьера Словакии Роберта Фицо.

15 мая 60-летнего политика пытался застрелить 71-летний поэт Юрай Цинтула. Он выстрелил в него из короткоствольного ружья, когда Фицо подошел поговорить с людьми на улице после правительственного заседания. Нападавший успел пять раз нажать на курок, три пули попали в премьера, в том числе в живот. Фицо экстренно госпитализировали и ввели в кому. Премьер перенес две операции, одна из которых длилась пять часов. Он смог вернуться к работе только в июле.

Стрелявшего задержали сразу же на месте покушения. На допросе он заявил, что хотел только ранить премьер-министра. Причиной своего поступка Цинтула назвал несогласие с его политикой (критики Фицо обвиняют его в «пророссийском» курсе). Сам Фицо назвал пенсионера жертвой «политической ненависти», которую разжигают его противники в Словакии. Писатель признал вину и находится под арестом. Ему грозит от 25 лет до пожизненного срока.

Ранее глава разведки Украины рассказал о покушениях на Путина.