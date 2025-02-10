Трамп назвал Канаду «нежизнеспособной» страной

Президент США Дональд Трамп заявил, что Канада «полагается на американскую защиту», выделяя недостаточно средств на собственную оборону. Его слова передает РИА Новости.

«Канада — нежизнеспособная страна. Они уверены, что США всегда прикроют их, поэтому экономят на армии», — отметил Трамп.

Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По его словам, он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти.

8 февраля американская газета The New York Times писала, что премьер Канады Джастин Трюдо не считает слова Трампа о включении страны в состав Штатов шуткой и всерьез рассматривает возможность ее аннексии. Глава канадского правительства добавил, что власти США «прекрасно осведомлены» об имеющихся в Канаде залежах полезных ископаемых и хотят ими воспользоваться. По мнению Трюдо, Вашингтон видит в присоединении территории соседнего государства «один из самых простых способов сделать это».

Ранее помощник Трампа ответил на вопрос о его планах вторгнуться в Канаду.