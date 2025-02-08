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В Канаде признали, что США могут аннексировать страну

NYT: Трюдо считает, что США могут аннексировать Канаду
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Reuters/Shutterstock/FOTODOM

Премьер Канады Джастин Трюдо не считает слова президента США Дональда Трампа о включении страны в состав Штатов шуткой и всерьез рассматривает возможность ее аннексии. Об этом пишет американская газета The New York Times.

«Трюдо ясно дал понять, что он не считает заявления г-на Трампа шуткой и считает, что Канада должна рассматривать аннексию как серьезную угрозу», — говорится в сообщении издания.

На собрании глав компаний и руководителей предприятий в Торонто Трюдо отметил, что природные ресурсы Канады являются тем фактором, который привлекает США и заставляет президента Дональда Трампа говорить о присоединении страны к Штатам.

Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По его словам, он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти.

Ранее Трюдо предупредил о непростых временах в Канаде.

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