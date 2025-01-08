Забрать Канаду, Гренландию и Панамский канал. Как Трамп решил «сделать Америку снова великой»

Трюдо ответил Трампу, что Канада никогда не станет 51-м штатом Америки

Канада и Гренландия должны войти в состав США, заявил избранный американский президент Дональд Трамп. Он добавил, что также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал и переименовать Мексиканский залив в Американский. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти, а в МИД России призвали подождать официального вступления Трампа в должность. Зачем республиканцу понадобились новые территории — в материале «Газеты.Ru».

Канаде предложили стать штатом

В начале декабря избранный президент США встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Трамп предупредил его, что Штаты могут ввести пошлины в размере 25%, если канадские власти не решат проблемы с нелегальными мигрантами и контрабандой наркотиков. Трюдо ответил, что введение пошлин может разрушить экономику Канады, на что Трамп заявил, что в таком случае «страна станет 51-м штатом США».

Шестого января Трюдо сообщил, что покинет должность премьера. Трамп отреагировал мгновенно — он заявил, что многим жителям Канады нравится мысль о том, чтобы стать 51-м штатом. США же, по его словам, канадцы больше не могут терпеть «огромные торговые дефициты и субсидии», удерживающие страну на плаву.

«Вместе мы были бы великой нацией!» — вновь заявил Трамп.

Трюдо поспешил ответить, что от канадо-американского партнерства в нынешнем формате выигрывают обе стороны.

«Черта с два Канада станет частью Соединенных Штатов», — парировал канадский премьер.

Заявление Трюдо высмеял американский миллиардер Илон Маск. Он назвал премьера «девочкой» и добавил, что его слова о невозможности вхождения Канады в состав США не имеют веса, поскольку тот уходит в отставку.

Девочка, ты больше не губернатор Канады, так что неважно, что ты там говоришь. Илон Маск Гендиректор SpaceX

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что Трамп еще не вступил в должность президент США. Заявления о притязаниях на Канаду и другие территории она призвала рассматривать, когда республиканец будет говорить от лица американцев, то есть после инаугурации 20 января.

Сделать Гренландию «снова великой»

Присоединить Гренландию к США Трамп мечтает с 2019 года. Тогда он впервые заявил о желании купить остров, формально принадлежащий Дании. Ему отказали, однако уже в декабре 2024-го республиканец вновь поднял этот вопрос.

По словам избранного президента США, «владение и контроль над Гренландией» необходимо для «свободы во всем мире». Власти Дании и руководство острова ответили довольно жестко, добавив, что территория не продается.

«Мы не продаемся». Трампу опять не отдают Гренландию Избранный президент США Дональд Трамп снова заявил о своем желании взять под контроль Гренландию... 24 декабря 08:06

Трамп продолжил напирать и добавил, что Дания как союзница США должна уступить остров.

Гренландия необходима нам для целей национальной безопасности. Мне это говорили еще задолго до того, как я баллотировался. Дональд Трамп Избранный президент США

По его словам, Россия и Китай усилили влияние в Арктическом регионе, а их корабли якобы повсюду. Трамп добавил, что жители Гренландии будто сами не знают, имеет ли Дания право на владение островом.

Избранный президент США позже сообщил, что его старший сын в составе делегации отправился в Гренландию. По словам политика, жители острова получат «существенные преимущества, если и когда» он станет частью Соединенных Штатов.

«Сделаем Гренландию снова великой», — заявил Трамп.

Власти Дании в ответ изменили государственный герб. С него убрали три короны и добавили гербы Гренландии и Фарерских островов.

Панамский канал и Мексиканский залив

Не обошел стороной Трамп и Панамский канал. По его словам, передача контроля над ним Панаме в 1999 году «была глупостью».

Республиканец заявил, что Панама якобы нарушила «каждый пункт соглашения» после передачи ей канала. Трамп добавил, что власти страны взимают с США слишком много за прохождение военных кораблей.

Они смеются над нами, потому что думают, что мы глупы, но мы больше не глупы. Панамский канал обсуждается с ними прямо сейчас. Дональд Трамп Избранный президент США

В МИД Панамы в ответ заявили, что ее суверенитет над каналом не обсуждается.

«Миссия нашего канала — служить человечеству и его торговле», — заявил министр иностранных дел страны Хавьер Мартинес-Ача Васкес.

По его словам, канал контролируют панамцы, «и так будет и впредь».

Замахнулся Дональд Трамп и на Мексиканский залив. Правда, пока ограничился лишь желанием переименовать его.

«Мы собираемся изменить название Мексиканского залива на Американский залив <...> Оно охватывает обширную территорию — Американский залив. Какое красивое название. И это уместно», — объяснил республиканец.

Член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин пообещала внести законопроект о переименовании Мексиканского залива «как можно скорее».

Трамп в очередной раз раскритиковал власти Мексики из-за неконтролируемых потоков мигрантов. Избранный американский лидер пообещал ввести «серьезные пошлины» в отношении Мексики — как и против Канады. Предложит ли республиканец мексиканским властям войти в состав США — пока неизвестно.