Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Политика
Размер текста
А
А
А

Забрать Канаду, Гренландию и Панамский канал. Как Трамп решил «сделать Америку снова великой»

Трюдо ответил Трампу, что Канада никогда не станет 51-м штатом Америки
Канада и Гренландия должны войти в состав США, заявил избранный американский президент Дональд Трамп. Он добавил, что также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал и переименовать Мексиканский залив в Американский. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти, а в МИД России призвали подождать официального вступления Трампа в должность. Зачем республиканцу понадобились новые территории — в материале «Газеты.Ru».

Канаде предложили стать штатом

В начале декабря избранный президент США встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Трамп предупредил его, что Штаты могут ввести пошлины в размере 25%, если канадские власти не решат проблемы с нелегальными мигрантами и контрабандой наркотиков. Трюдо ответил, что введение пошлин может разрушить экономику Канады, на что Трамп заявил, что в таком случае «страна станет 51-м штатом США».

Шестого января Трюдо сообщил, что покинет должность премьера. Трамп отреагировал мгновенно — он заявил, что многим жителям Канады нравится мысль о том, чтобы стать 51-м штатом. США же, по его словам, канадцы больше не могут терпеть «огромные торговые дефициты и субсидии», удерживающие страну на плаву.

«Вместе мы были бы великой нацией!» — вновь заявил Трамп.

Трюдо поспешил ответить, что от канадо-американского партнерства в нынешнем формате выигрывают обе стороны.

«Черта с два Канада станет частью Соединенных Штатов», — парировал канадский премьер.

Заявление Трюдо высмеял американский миллиардер Илон Маск. Он назвал премьера «девочкой» и добавил, что его слова о невозможности вхождения Канады в состав США не имеют веса, поскольку тот уходит в отставку.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что Трамп еще не вступил в должность президент США. Заявления о притязаниях на Канаду и другие территории она призвала рассматривать, когда республиканец будет говорить от лица американцев, то есть после инаугурации 20 января.

Сделать Гренландию «снова великой»

Присоединить Гренландию к США Трамп мечтает с 2019 года. Тогда он впервые заявил о желании купить остров, формально принадлежащий Дании. Ему отказали, однако уже в декабре 2024-го республиканец вновь поднял этот вопрос.

По словам избранного президента США, «владение и контроль над Гренландией» необходимо для «свободы во всем мире». Власти Дании и руководство острова ответили довольно жестко, добавив, что территория не продается.

Трамп продолжил напирать и добавил, что Дания как союзница США должна уступить остров.

По его словам, Россия и Китай усилили влияние в Арктическом регионе, а их корабли якобы повсюду. Трамп добавил, что жители Гренландии будто сами не знают, имеет ли Дания право на владение островом.

Избранный президент США позже сообщил, что его старший сын в составе делегации отправился в Гренландию. По словам политика, жители острова получат «существенные преимущества, если и когда» он станет частью Соединенных Штатов.

«Сделаем Гренландию снова великой», — заявил Трамп.

Власти Дании в ответ изменили государственный герб. С него убрали три короны и добавили гербы Гренландии и Фарерских островов.

Панамский канал и Мексиканский залив

Не обошел стороной Трамп и Панамский канал. По его словам, передача контроля над ним Панаме в 1999 году «была глупостью».
Республиканец заявил, что Панама якобы нарушила «каждый пункт соглашения» после передачи ей канала. Трамп добавил, что власти страны взимают с США слишком много за прохождение военных кораблей.

В МИД Панамы в ответ заявили, что ее суверенитет над каналом не обсуждается.

«Миссия нашего канала — служить человечеству и его торговле», — заявил министр иностранных дел страны Хавьер Мартинес-Ача Васкес.

По его словам, канал контролируют панамцы, «и так будет и впредь».

Замахнулся Дональд Трамп и на Мексиканский залив. Правда, пока ограничился лишь желанием переименовать его.

«Мы собираемся изменить название Мексиканского залива на Американский залив <...> Оно охватывает обширную территорию — Американский залив. Какое красивое название. И это уместно», — объяснил республиканец.

Член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин пообещала внести законопроект о переименовании Мексиканского залива «как можно скорее».

Трамп в очередной раз раскритиковал власти Мексики из-за неконтролируемых потоков мигрантов. Избранный американский лидер пообещал ввести «серьезные пошлины» в отношении Мексики — как и против Канады. Предложит ли республиканец мексиканским властям войти в состав США — пока неизвестно.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами