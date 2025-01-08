Забрать Канаду, Гренландию и Панамский канал. Как Трамп решил «сделать Америку снова великой»

Канаде предложили стать штатом
В начале декабря избранный президент США встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Трамп предупредил его, что Штаты могут ввести пошлины в размере 25%, если канадские власти не решат проблемы с нелегальными мигрантами и контрабандой наркотиков. Трюдо ответил, что введение пошлин может разрушить экономику Канады, на что Трамп заявил, что в таком случае «страна станет 51-м штатом США».
Шестого января Трюдо сообщил, что покинет должность премьера. Трамп отреагировал мгновенно — он заявил, что многим жителям Канады нравится мысль о том, чтобы стать 51-м штатом. США же, по его словам, канадцы больше не могут терпеть «огромные торговые дефициты и субсидии», удерживающие страну на плаву.
«Вместе мы были бы великой нацией!» — вновь заявил Трамп.
Трюдо поспешил ответить, что от канадо-американского партнерства в нынешнем формате выигрывают обе стороны.
«Черта с два Канада станет частью Соединенных Штатов», — парировал канадский премьер.
Заявление Трюдо высмеял американский миллиардер Илон Маск. Он назвал премьера «девочкой» и добавил, что его слова о невозможности вхождения Канады в состав США не имеют веса, поскольку тот уходит в отставку.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что Трамп еще не вступил в должность президент США. Заявления о притязаниях на Канаду и другие территории она призвала рассматривать, когда республиканец будет говорить от лица американцев, то есть после инаугурации 20 января.
Сделать Гренландию «снова великой»
Присоединить Гренландию к США Трамп мечтает с 2019 года. Тогда он впервые заявил о желании купить остров, формально принадлежащий Дании. Ему отказали, однако уже в декабре 2024-го республиканец вновь поднял этот вопрос.
По словам избранного президента США, «владение и контроль над Гренландией» необходимо для «свободы во всем мире». Власти Дании и руководство острова ответили довольно жестко, добавив, что территория не продается.
Трамп продолжил напирать и добавил, что Дания как союзница США должна уступить остров.
По его словам, Россия и Китай усилили влияние в Арктическом регионе, а их корабли якобы повсюду. Трамп добавил, что жители Гренландии будто сами не знают, имеет ли Дания право на владение островом.
Избранный президент США позже сообщил, что его старший сын в составе делегации отправился в Гренландию. По словам политика, жители острова получат «существенные преимущества, если и когда» он станет частью Соединенных Штатов.
«Сделаем Гренландию снова великой», — заявил Трамп.
Власти Дании в ответ изменили государственный герб. С него убрали три короны и добавили гербы Гренландии и Фарерских островов.
Панамский канал и Мексиканский залив
Не обошел стороной Трамп и Панамский канал. По его словам, передача контроля над ним Панаме в 1999 году «была глупостью».
Республиканец заявил, что Панама якобы нарушила «каждый пункт соглашения» после передачи ей канала. Трамп добавил, что власти страны взимают с США слишком много за прохождение военных кораблей.
В МИД Панамы в ответ заявили, что ее суверенитет над каналом не обсуждается.
«Миссия нашего канала — служить человечеству и его торговле», — заявил министр иностранных дел страны Хавьер Мартинес-Ача Васкес.
По его словам, канал контролируют панамцы, «и так будет и впредь».
Замахнулся Дональд Трамп и на Мексиканский залив. Правда, пока ограничился лишь желанием переименовать его.
«Мы собираемся изменить название Мексиканского залива на Американский залив <...> Оно охватывает обширную территорию — Американский залив. Какое красивое название. И это уместно», — объяснил республиканец.
Член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин пообещала внести законопроект о переименовании Мексиканского залива «как можно скорее».
Трамп в очередной раз раскритиковал власти Мексики из-за неконтролируемых потоков мигрантов. Избранный американский лидер пообещал ввести «серьезные пошлины» в отношении Мексики — как и против Канады. Предложит ли республиканец мексиканским властям войти в состав США — пока неизвестно.