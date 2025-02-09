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Помощник Трампа ответил на вопрос о его планах вторгнуться в Канаду

Помощник Трампа Уолтц: США не планируют вторжение в Канаду
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Elizabeth Frantz/Reuters

Американский президент Дональд Трамп не собирается вторгаться в Канаду, заявил в эфире NBC его помощник по нацбезопасности Майк Уолтц.

«Не думаю, что есть какие-либо планы вторжения в Канаду. Но многим людям [там] нравится положение дел в Соединенных Штатах и не нравятся последние 10 лет либерального и прогрессивного правления, а также [премьер-министр Канады Джастин] Трюдо», — заявил Уолтц.

При этом он выразил мнение, что многие канадцы хотели бы присоединиться к США, чтобы избежать американских пошлин и платить меньше налогов.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

В начале декабря 2024 года Трамп встретился с Трюдо. Американский политик предупредил его, что США могут ввести пошлины в размере 25%, если канадские власти не решат проблемы с нелегальными мигрантами и контрабандой наркотиков. Трюдо ответил, что введение пошлин может разрушить экономику Канады, на что Трамп сказал, что в таком случае «страна станет 51-м штатом США».

6 января канадский премьер сообщил, что покинет свой пост. Трамп отреагировал мгновенно — он заявил, что многим жителям Канады нравится мысль о том, чтобы стать 51-м штатом. По его словам, канадцы больше не могут терпеть «огромные торговые дефициты и субсидии», удерживающие страну на плаву. Трюдо поспешил ответить, что от канадо-американского партнерства в нынешнем формате выигрывают обе стороны и страна «черта с два» станет частью США.

Ранее Медведев рассказал, как Трамп и Маск «цивилизованно» включат Канаду в состав США.

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