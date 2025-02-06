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Трамп заявил, что США могли бы восстановить сектор Газа

Трамп: США могли бы восстановить Газу, это был бы один из величайших проектов
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Kevin Lamarque/Reuters

США могли бы восстановить сектор Газа, это могло бы стать величайшим и наиболее впечатляющим проектом в истории человечества. Об этом американский лидер Дональд Трамп написал в Truth Social.

«Соединенные Штаты, работая с замечательными командами разработчиков со всего мира, постепенно и с осторожностью приступили бы к созданию того, что стало бы одним из величайших и наиболее впечатляющих проектов такого рода на Земле», — написал президент США.

Глава американского государства добавил, что в его планы не входит отправка армии США в сектор Газа, чтобы взять его под контроль, поскольку анклав «будет передан США Израилем по завершении боевых действий».

Среди прочего Трамп написал, что палестинцев переселят «в гораздо более безопасные и красивые общины, с новыми и современными домами». Американский лидер отметил, что у них также появится «шанс быть счастливыми, в безопасности и свободными».

5 февраля Трамп объявил о намерении взять под контроль сектор Газа после переселения оттуда палестинцев в соседние страны. На пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямиом Нетаньяху американский лидер дал обещание, что США будут нести ответственность за восстановление региона и создание рабочих мест, а также за устранение угрозы от неразорвавшихся боеприпасов и другого оружия.

Планы главы Белого дома вызвали осуждение со стороны арабских лидеров и ХАМАС, которые назвали предложения Трампа «изгнанием». Нетаньяху в свою очередь, поддержав президента США, указал, что американский президент «думает нестандартно и предлагает свежие идеи».

Ранее Трамп захотел «сделать Газу снова прекрасной».

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