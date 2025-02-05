«США возьмут под контроль сектор Газа». Трамп нацелился на палестинцев и их анклав

Президент США Дональд Трамп объявил о планах взять под контроль сектор Газа после переселения оттуда палестинцев в соседние страны. На пресс-конференции с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху он пообещал, что США будут отвечать за восстановление региона и создание рабочих мест, а также за устранение угрозы от неразорвавшихся боеприпасов и другого оружия. Планы Трампа вызвали осуждение со стороны арабских лидеров и ХАМАС, которые назвали предложения Трампа «изгнанием». Нетаньяху же, поддержав президента США, сказал, что тот «думает нестандартно и предлагает свежие идеи».

Президент США Дональд Трамп во вторник, 5 февраля, пообещал, что США «возьмут под контроль» опустошенный войной сектор Газа и займутся его экономическим развитием после того, как палестинцы будут переселены в другие места. Трамп представил свой план, не вдаваясь в подробности, на совместной пресс-конференции с находящимся в США с визитом премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Это заявление последовало за «шокирующим предложением» Трампа, сделанным ранее во вторник, о постоянном переселении палестинцев из Газы в соседние страны, назвав анклав, где действует первая фаза прекращения огня, «местом сноса».

«США возьмут под контроль сектор Газа, — заявил Трамп. — Мы будем нести ответственность за демонтаж всех опасных неразорвавшихся бомб и другого оружия на месте».

«Если будет необходимо, мы это сделаем, мы возьмем эту часть, мы ее разовьем, создадим тысячи и тысячи рабочих мест, и это будет то, чем весь Ближний Восток сможет очень гордиться», — добавил Трамп (цитата по Reuters).

На вопрос, кто там будет жить, Трамп ответил, что это место может стать домом для «людей всего мира».

Нетаньяху заявил, что Трамп «думает нестандартно, предлагает свежие идеи» и «демонстрирует готовность разрушить традиционное мышление».

«Я действительно думаю, что это принесет большую стабильность в эту часть Ближнего Востока», — сказал президент США, добавив, что он говорил с региональными лидерами, и они поддержали его идеи.

«Я очень внимательно изучал этот вопрос на протяжении многих месяцев», — добавил Трамп, заявив, что посетит Газу, но не уточнив, когда именно.

Однако он не дал прямого ответа на вопрос, как США смогут взять территорию Газы и контролировать ее в долгосрочной перспективе.

Трамп повторил свой призыв к Иордании, Египту и другим арабским государствам принять жителей Газы, заявив, что у палестинцев нет другого выбора, кроме как покинуть прибрежную полосу. Он выступает за переселение палестинцев «на постоянной основе».

Арабские лидеры уже отвергли эту идею.

Высокопоставленный представитель ХАМАС Сами Абу Зухри осудил призывы Трампа к жителям Газы покинуть территорию, назвав их «изгнанием со своей земли».

«Мы считаем эти призывы рецептом создания хаоса и напряженности в регионе, поскольку население Газы не допустит реализации таких планов», — сказал он.

«Место сноса»

Трамп во вторник принимал Нетаньяху в Белом доме, чтобы обсудить будущее прекращения огня в секторе Газа, стратегии противодействия Ирану и надежды на возобновление усилий по достижению соглашения о нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией.

«Это настоящее место сноса, — заявил Трамп о секторе Газа. — Мы могли бы найти подходящий участок земли или несколько участков земли и построить на них действительно хорошие места с большим деньгами в этом регионе. Я думаю, это было бы намного лучше, чем возвращение в Газу».

«Я не знаю, как они (палестинцы) могут хотеть остаться», — ответил Трамп на вопрос о реакции палестинских и арабских лидеров на его предложение.

Позднее, на совместной пресс-конференции с Нетаньяху, Трамп сделал аналогичные замечания, но предложил палестинцам навсегда покинуть Газу «в хорошие дома, где они смогут быть счастливы и где в них не будут стрелять и убивать».

«Они не захотят возвращаться в Газу», — уверен Трамп.

Трамп описал сектор Газа как давний «символ смерти и разрушения» и сказал, что палестинцы должны быть размещены в «различных владениях» в других странах. Он сказал, что США захватят сектор Газа, «выровняют территорию» и создадут экономическое развитие, но не сказал, как именно.

Заложники

США будут вести себя агрессивнее, если ХАМАС не будет дальше освобождать заложников.

«Мы усердно работаем, чтобы вернуть всех заложников <...>. Пока все продвигается довольно быстро, практически по графику <...>», — рассказал президент.

«Мы хотим вернуть всех заложников, и если мы этого не сделаем, то это сделает нас более жестокими», — заявил Трамп после переговоров с Нетаньяху.

«[Cпецпосланник президента США на Ближнем Востоке Стивен] Уиткофф и его группа работают 24 часа в сутки, они хотят их освободить, им были даны обещания. И мы увидим, будут ли выполнены эти обещания. Но нам нужны все заложники», — добавил глава Белого дома.

Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу 19 января. В тот же день палестинские группировки отпустили первую группу заложников. В соответствии с договоренностями, реализация первого этапа соглашения продлится 42 дня, за это время ХАМАС должен освободить не менее 33 израильских заложников в обмен на палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах.