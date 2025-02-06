Трамп предложил передать США сектор Газа после завершения конфликта

Трамп: Израиль мог бы передать США Газу, а палестинцев переселят в другие места

Израиль мог бы передать США контроль над сектором Газа после завершения конфликта. Об этом в соцсети Truth Social написал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Он также заявил, что палестинцы будут переселены в более безопасные места в регионе. По словам Трампа, возможное восстановление Газы со стороны США могло бы стать величайшим и наиболее впечатляющим проектом в истории человечества.

5 февраля президент США Дональд Трамп объявил о намерениях взять под контроль сектор Газа после переселения оттуда палестинцев в соседние страны. На пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху он пообещал, что Соединенные Штаты будут отвечать за восстановление региона и создание рабочих мест, а также за устранение угрозы от неразорвавшихся боеприпасов и другого оружия.

Планы главы Белого дома вызвали осуждение со стороны арабских лидеров и ХАМАС, которые назвали предложения Трампа «изгнанием». Нетаньяху же, поддержав президента США, сказал, что тот «думает нестандартно и предлагает свежие идеи».

Ранее Трамп захотел «сделать Газу снова прекрасной».