Трамп захотел «сделать Газу снова прекрасной»

Сектор Газа должен стать «снова прекрасным». Об этом заявил госсекретарь США Макро Рубио на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) после слов президента США Дональда Трампа о взятии под контроль этого региона.

«Газа должна быть свободна от ХАМАС. Как заявил сегодня президент, США готовы взять на себя лидерство и Сделать Газу Снова Прекрасной», — подчеркнул он.

5 февраля Трамп объявил о планах взять под контроль сектор Газа после переселения оттуда палестинцев в соседние страны. На пресс-конференции с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху он пообещал, что США будут отвечать за восстановление региона и создание рабочих мест, а также за устранение угрозы от неразорвавшихся боеприпасов и другого оружия. Планы Трампа вызвали осуждение со стороны арабских лидеров и ХАМАС, которые назвали предложения Трампа «изгнанием». Нетаньяху же, поддержав президента США, сказал, что тот «думает нестандартно и предлагает свежие идеи».

Ранее президент США предложил переселить жителей Газы в Египет и Иорданию.