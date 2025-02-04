Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ высказались об атаке украинского дрона на автобус с детьми

Захарова спросила о реакции правозащитников на атаку БПЛА на школьный автобус
close
Максим Шеметов/Reuters

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала атаку украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на школьный автобус в Запорожской области. Дипломат опубликовала пост в своем Telegram-канале.

«Международные организации и правозащитные структуры, в том числе специализирующиеся на защите детей, опять включат «стратегическое молчание?» — поинтересовалась она.

Утром 4 февраля украинский дрон атаковал школьный автобус в Запорожской области. Как рассказал губернатор региона Евгений Балицкий, в результате удара пострадали шесть человек — пять детей и водитель.

Прибывшие на место происшествия врачи оценили состояние находившегося за рулем мужчины как тяжелое. У несовершеннолетних, в свою очередь, были диагностированы осколочные ранения. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, подчеркнул глава российского субъекта.

Впоследствии губернатор уточнил, что в момент атаки в салоне автобуса находились 20 школьников и двое взрослых. Балицкий назвал произошедшее «беспринципным террористическим актом» и добавил, что находится на связи со всеми профильными службами.

Ранее украинский БПЛА сбросил взрывное устройство на маршрутный автобус в ДНР.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами