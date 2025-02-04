В МИД РФ высказались об атаке украинского дрона на автобус с детьми

Захарова спросила о реакции правозащитников на атаку БПЛА на школьный автобус

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала атаку украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на школьный автобус в Запорожской области. Дипломат опубликовала пост в своем Telegram-канале.

«Международные организации и правозащитные структуры, в том числе специализирующиеся на защите детей, опять включат «стратегическое молчание?» — поинтересовалась она.

Утром 4 февраля украинский дрон атаковал школьный автобус в Запорожской области. Как рассказал губернатор региона Евгений Балицкий, в результате удара пострадали шесть человек — пять детей и водитель.

Прибывшие на место происшествия врачи оценили состояние находившегося за рулем мужчины как тяжелое. У несовершеннолетних, в свою очередь, были диагностированы осколочные ранения. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, подчеркнул глава российского субъекта.

Впоследствии губернатор уточнил, что в момент атаки в салоне автобуса находились 20 школьников и двое взрослых. Балицкий назвал произошедшее «беспринципным террористическим актом» и добавил, что находится на связи со всеми профильными службами.

Ранее украинский БПЛА сбросил взрывное устройство на маршрутный автобус в ДНР.