Балицкий раскрыл подробности атаки дрона ВСУ на школьный автобус

Балицкий: пострадавших при атаке дрона ВСУ на автобус детей доставили в больницу

Пятерых детей, пострадавших при атаке дрона Вооруженных Сил Украины (ВСУ) на школьный автобус в Запорожской области, привезли на дообследование. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Всего в транспорте было 20 детей и двое сопровождающих взрослых.

«Нахожусь на связи со всеми службами. Это уже второй случай, когда противник целит в школьный автобус, очередной хладнокровный и беспринципный террористический акт против мирных граждан, против детей», — написал Балицкий.

Также ранен водитель автобуса. У него осколочные ранения грудной клетки, ранение глаза, ожоги лица. Уточняется, что его транспортируют в Мелитопольскую областную больницу.

До этого дрон ВСУ попал по маршрутке в Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков позже сообщил в Telegram-канале, что ранены водитель и пассажирка.

Пострадавшую с сотрясением головного мозга и множественными поверхностными ранами мягких тканей ноги попутным транспортом доставили в Валуйскую ЦРБ. От госпитализации женщина отказалась. Мужчину с сотрясением головного мозга и баротравмой бригада скорой доставили в Валуйскую ЦРБ. Также, по его словам, в поселке Чапаевский Грайворонского округа в результате атаки FPV-дрона по мусоровозу пострадала женщина.

Ранее дроны ВСУ атаковали предприятие и грузовой автомобиль в Белгородской области.