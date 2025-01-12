В ДНР погиб мужчина во время атаки беспилотника ВСУ

Мэр Приходько: в Горловке погиб водитель автобуса во время атаки беспилотника

В Горловке в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ погиб водитель автобуса. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Горловки в ДНР Иван Приходько.

По его словам, трагедия произошла в поселке шахты имени Н.А. Изотова. Жертвой оказался водитель автобуса маршрута №2. Глава города выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Накануне житель Горловки пострадал при атаке дрона-камикадзе. Пострадавший находился в пгт Пантелеймоновка, степень и характер ранений, а также личные данные раненого не уточняются.

Горловка находится в 50 км севернее Донецка, в городе есть химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Пантелеймоновка находится примерно в семи километрах южнее Горловки и входит в Горловский городской совет.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее украинский дрон-камикадзе атаковал автомобиль со священником в Горловке.