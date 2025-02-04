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В Запорожской области при атаке БПЛА был поврежден школьный автобус

Балицкий: в Запорожье при атаке БПЛА по школьному автобусу пострадали пять детей
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Telegram-канал Балицкий Евгений

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в своем Telegram-канале, что в результате атаки беспилотника в регионе пострадали пять детей и водитель школьного автобуса.

По его словам, водитель автобуса серьезно пострадал, он находится в тяжелом состоянии.

«Пять детей получили осколочные ранения. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь», — пояснил глава региона.

До этого ТАСС сообщало, что более тысячи жителей Каменки-Днепровской в Запорожской области остались без света из-за атаки украинских войск.

31 января стало известно, что подразделения российской армии отбили украинскую контратаку и продвинулись в центре Каменского в Запорожской области.

Каменское и соседний Степногорск находятся на левом берегу Каховского водохранилища, на пути российских войск в Запорожье, которое находится под контролем украинской армии.

Ранее ВСУ нанесли удар ракетой по порту Бердянска в Запорожской области.

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