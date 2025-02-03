На границе России и Азербайджана пройдет операция «Граница-щит»

В приграничных с Россией районах Азербайджана с 3 по 10 февраля пройдет операция по выявлению террористов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу азербайджанского МВД.

«На территории приграничных с Россией районов Азербайджана проводятся комплексные оперативно-розыскные и профилактические мероприятия под условным названием «Граница-Щит»», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, операция проводится по взаимной договоренности сторон. В заявлении говорится, что целью мероприятия является выявление членов транснациональных ОПГ и террористических организаций. В ходе совместных действий РФ и Азербайджана планируется пресечь каналы поступления финансовых средств, направленных на оружие и наркотики.

Ранее сообщалось, что азербайджанские спецслужбы нейтрализовали религиозно-экстремистскую группировку, которая готовила теракты на севере страны. Часть членов группировки ликвидировали, еще шесть человек арестовали.

По информации МВД республики и службы госбезопасности, участники группировки планировали совершить теракты в Гусарском районе. Они создали в селах Джибир, Хил и Ясаб подземные убежища, в которых хранились боеприпасы, оружие, взрывчатка и технические средства для совершения атак. С целью осуществления терактов они вошли в сговор с Гадиром Гаджиевым, который ранее был осужден за участие в деятельности террористической группировки «Лесные братья».

Ранее стало известно, что авиакомпания AZAL временно

приостановила рейсы по маршруту Баку — Астрахань — Баку.