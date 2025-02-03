В Азербайджане нейтрализована готовившая теракты группировка

Азербайджанские спецслужбы нейтрализовали религиозно-экстремистскую группировку, которая готовила теракты на севере страны. Об этом сообщили МВД республики и Служба госбезопасности, передает ТАСС.

Часть членов группировки ликвидировали, еще шесть человек арестовали.

«Участники группировки, войдя в преступный сговор с Гадиром Гаджиевым, который был ранее осужден за участие в деятельности террористической группировки «Лесные братья», планировали теракты в Гусарском районе, создали на территории сел Хил, Джибир и Ясаб подземные убежища, где хранили боеприпасы, оружие, взрывчатку, технические средства и другое оборудование», — проинформировали в ведомствах.

1 февраля сообщалось, что полиция задержала 59-летнего жителя Москвы по подозрению в подготовке теракта. В ходе обыска в квартире мужчины на улице Бехтерева правоохранительные органы обнаружили большое количество огнестрельного оружия, боеприпасы к нему, а также взрывчатку и ее компоненты.

Ранее ФСБ благодаря соцсетям предотвратила теракт на объекте ПВО в Подмосковье.