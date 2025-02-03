Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Азербайджане нейтрализована готовившая теракты группировка

В Азербайджане нейтрализовали экстремистскую группировку, готовившую теракты
close
РИА Новости

Азербайджанские спецслужбы нейтрализовали религиозно-экстремистскую группировку, которая готовила теракты на севере страны. Об этом сообщили МВД республики и Служба госбезопасности, передает ТАСС.

Часть членов группировки ликвидировали, еще шесть человек арестовали.

«Участники группировки, войдя в преступный сговор с Гадиром Гаджиевым, который был ранее осужден за участие в деятельности террористической группировки «Лесные братья», планировали теракты в Гусарском районе, создали на территории сел Хил, Джибир и Ясаб подземные убежища, где хранили боеприпасы, оружие, взрывчатку, технические средства и другое оборудование», — проинформировали в ведомствах.

1 февраля сообщалось, что полиция задержала 59-летнего жителя Москвы по подозрению в подготовке теракта. В ходе обыска в квартире мужчины на улице Бехтерева правоохранительные органы обнаружили большое количество огнестрельного оружия, боеприпасы к нему, а также взрывчатку и ее компоненты.

Ранее ФСБ благодаря соцсетям предотвратила теракт на объекте ПВО в Подмосковье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами