AZAL приостанавливает рейсы по маршруту Баку — Астрахань — Баку

AZAL приостанавливает рейсы из Баку в Астрахань в целях безопасности полетов

Компания Azerbaijan Airlines (AZAL) приостанавливает все рейсы по маршруту Баку — Астрахань — Баку. Об этом говорится в заявлении авиакомпании.

«Авиакомпания AZAL приостанавливает все рейсы по маршруту Баку — Астрахань — Баку на неопределенный срок в целях обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Накануне на работу аэропорта в Астрахани вводились временные ограничения.

25 декабря самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший рейсом из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от города Актау, расположенного на западе Казахстана. На борту находились 5 членов экипажа и 62 пассажира, среди которых 16 граждан России, включая 11-летнюю девочку, 37 — Азербайджана, 6 — Казахстана и 3 — Киргизии. По информации казахстанского минздрава, в результате катастрофы выжили 29 человек.

Следственный комитет России анализирует переговоры диспетчеров Грозного, Махачкалы и Минеральных Вод с командиром потерпевшего крушение самолета AZAL.

Ранее стало известно, что Казахстан не считает переговоры с борта AZAL «сливом» расшифровок черных ящиков.