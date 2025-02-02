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Глава МИД Турции назвал приоритетные задачи новых властей Сирии

Фидан: приоритетным для Сирии является восстановление энергетики и авиасообщения
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Dilara Senkaya/Reuters

Приоритетными задачами новых властей Сирии является восстановление энергетики и воздушного сообщения. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на пресс-конференции по итогам переговоров в Катаре, передает ТАСС.

«Необходимо как можно скорее предпринять серьезные шаги, особенно в области энергетики и воздушного транспорта, которые необходимы для восстановления страны», — заявил он.

Фидан выразил надежду на улучшение экономики страны после реализации задач. Он подчеркнул, что для Сирии важна отмена международных санкций, а также объединение всех действующих вооруженных группировок в национальную армию.

Кроме того, по словам главы МИД, новым сирийским властям нужно обратить внимание на борьбу с терроризмом.

До этого глава МИД России Сергей Лавров и Фидан обсудили развитие ситуации в Сирии и вокруг нее в рамках телефонного разговора. Министры обсудили важность объединения международных усилий для содействия комплексному урегулированию ситуации в Сирии на основе уважения ее суверенитета, единства и территориальной целостности.

Ранее в Турции оценили ситуацию с российскими военными базами в Сирии.

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