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В ГД заявили о доказательствах причастности Байдена к обсуждению покушения на Путина

ГД: молчание Байдена по поводу данных о покушении на Путина доказывает его вину
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Evelyn Hockstein/Reuters

Госдума расценивает молчание экс-президента США Джо Байдена и экс-госсекретаря Энтони Блинкена по поводу информации о предполагаемом обсуждении покушения на президента России Владимира Путина как доказательство их вины. Об этом говорится в Telegram-канале Госдумы.

«По мнению депутатов ГД, отсутствие какой‑либо реакции Джо Байдена и Энтони Блинкена на заявление Такера Карлсона можно расценить «как доказательство их вины и намерение уйти от ответственности», — говорится в сообщении.

30 января спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин направил обращение в конгресс США в связи с информацией о предполагаемом обсуждении Байденом и Блинкеном покушения на президента России Владимира Путина.

28 января американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация бывшего президента США пыталась устранить российского лидера путем покушения. По его словам, активную роль в обсуждении нападения также сыграл Блинкен.

29 января Володин подчеркивал, что предполагаемое участие Байдена и Блинкена в обсуждении покушения на российского лидера Владимира Путина свидетельствует о том, что американское руководство состоит из бандитов.

Ранее в Госдуме заверили, что США ответят за возможную подготовку покушения на Путина.

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