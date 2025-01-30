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Госдума обратилась в конгресс США из-за слов Карлсона об обсуждении убийства Путина

Госдума требует от США расследовать данные о возможном покушении на Путина
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин направил обращение в конгресс США в связи с заявлением журналиста Такера Карлсона о предполагаемом обсуждении экс-президентом Штатов Джо Байденом и бывшим главой госдепа Энтони Блинкеном покушения на президента России Владимира Путина. Об этом говорится в Telegram-канале Госдумы.

«Вячеслав Володин направил обращение к конгрессу США в связи с информацией об обсуждении Байденом и Блинкеном организации покушения на Владимира Путина», — говорится в сообщении.

В Госдуме потребовали от американских законодателей провести тщательное расследование данной информации, и в случае ее подтверждения привлечь виновных к «неотвратимому наказанию».

28 января Карлсон заявил, что администрация бывшего президента США пыталась «убить» российского лидера. По его словам, активную роль в обсуждении нападения также сыграл Блинкен. При этом журналист не привел никаких доказательств.

На следующий день Володин заявил, что предполагаемое участие Байдена и Блинкена в обсуждении покушения на российского лидера Владимира Путина свидетельствует о том, что американское руководство «состоит из бандитов». В свою очередь официальный представитель администрации РФ Дмитрий Песков призвал не полагаться на информацию, которая подана без доказательств.

Ранее в Госдуме пригрозили Байдену электрическим стулом.

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