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В Госдуме заверили, что США ответят за возможную подготовку покушения на Путина

Депутат Колесник заверил, что США ответят за подготовку покушения на Путина
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Соединенные Штаты ответят за возможную подготовку покушения на президента России Владимира Путина. Об этом в беседе с News.ru заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Обратите внимание, когда Такер Карлсон заявил о том, что готовилось такое преступление, не факт, что оно и сейчас не готовится. Глядя на всю эту заокеанскую компанию и глядя на то, как они там своих снимают, у них вообще национальная забава убирать президентов. Ради Бога, их дела, но к нам, не дай Бог, они полезут», — сказал Колесник.

По его словам, в ситуации должен разбираться Следственный комитет России с возможным привлечением международных организаций. Депутат указал, что журналист Такер Карлсон, заявивший о подготовке покушения, не стал бы этого делать без доказательств.

28 января Такер Карлсон в интервью с Мэттом Таибби заявил, что администрация Байдена пыталась устранить президента России Владимира Путина, указав на активную роль в этом Энтони Блинкена. Карлсон при этом не привел никаких доказательств или деталей своих слов.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал слова Карлсона и отметил, что подготовка покушения на Путина является прямым путем к началу ядерной войны.

Ранее в Кремле назвали бездоказательными слова Карлсона о покушении на Путина.

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