ГД потребовала наказать Байдена, если обсуждение убийства Путина окажется правдой

ГД: Байдена нужно наказать, если данные о покушении на Путина подтвердятся

В случае подтверждения данных о предполагаемом обсуждении экс-президентом Штатов Джо Байденом и бывшим главой госдепа США Энтони Блинкеном покушения на президента России Владимира Путина виновные должны понести наказание. Об этом говорится в Telegram-канале Госдумы.

«В случае ее подтверждения (информации – прим. ред.) «виновные должны понести неотвратимое наказание»», — говорится в сообщении госоргана.

30 января спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин направил обращение в конгресс США в связи с информацией о предполагаемом обсуждении Байденом и Блинкеном покушения на президента России Владимира Путина.

28 января американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация бывшего президента США пыталась устранить российского лидера путем покушения. По его словам, активную роль в обсуждении нападения также сыграл Блинкен.

29 января Володин подчеркивал, что предполагаемое участие Байдена и Блинкена в обсуждении покушения на российского лидера Владимира Путина свидетельствует о том, что американское руководство состоит из бандитов.

Ранее в Госдуме заверили, что США ответят за возможную подготовку покушения на Путина.