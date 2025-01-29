Госсекретарь США одобрил продление Европейским союзом антироссийских санкций

Соединенные Штаты приветствуют продление Европейским союзом санкций против России. Об этом в телефонном разговоре с главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

Рубио выразил одобрение продлению санкций ЕС против России. Он и Каллас также обсудили пути углубления сотрудничества Вашингтона и Брюсселя в соответствии с общими приоритетами.

Госсекретарь США отметил необходимость укрепления трансатлантической безопасности и призвал европейские страны увеличить военные расходы.

29 января Рубио заявил, что Финляндия будет играть критически важную роль в обороне Североатлантического альянса в Арктике и на Балтийском море.

27 января заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что говорить о возможной встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем Соединенных Штатов на саммите G20 пока преждевременно, так как Вашингтон до сих пор не проявил инициативы по установлению контактов.

Ранее Захарова прокомментировала возможность встречи Лаврова и Рубио.