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В МИД РФ оценили вероятность встречи Лаврова и Рубио на саммите G20

Рябков заявил, что не стал бы предвосхищать встречу Лаврова и Рубио на G20
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МИД РФ/РИА Новости

Говорить о возможной встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем Соединенных Штатов Марко Рубио на саммите G20 пока преждевременно, так как Вашингтон до сих пор не проявил инициативы по установлению контактов. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, его цитирует РИА Новости.

«Не стал бы предвосхищать развитие событий, инициативных шагов по установлению контактов не было», — отметил дипломат.

Встреча глав МИД стран G20 пройдет 20-21 февраля 2025 года в Йоханнесбурге. В «Группу двадцати» входят 19 государств: Россия, Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония, а также Европейский союз и Африканский союз.

27 января Рубио подтвердил в беседе с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, что президент США Дональд Трамп планирует положить конец конфликту на Украине и это очень важная цель для него.

Ранее в Италии ответили на слова Лаврова об антироссийской позиции Рима.

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