Госсекретарь США заявил о ключевой роли Финляндии в обороне НАТО на Балтике и в Арктике

Рубио: Финляндия играет ключевую роль в обороне НАТО на Балтике и в Арктике

Финляндия будет играть критически важную роль в обороне НАТО в Арктике и на Балтийском море. Об этом государственный секретарь США Марко Рубио заявил в телефонном разговоре с министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен.

Рубио подчеркнул важность отношений между США и Финляндией и решающую роль Хельсинки в защите Североатлантического альянса, особенно в Арктике и на Балтийском море.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран также обсудили углубление экономических связей и инвестиции в судостроение и другие отрасли промышленности.

26 января президент Финляндии Александер Стубб заявил, что по окончании срока президента США Дональда Трампа НАТО станет еще сильнее.

22 января сообщалось, что финский ракетный катер прибудет в Балтийское море для участия в миссии НАТО.

Ранее президент Финляндии призвал готовиться к эпохе неопределенности.