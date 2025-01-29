Госсекретарь США заявил о ключевой роли Финляндии в обороне НАТО на Балтике и в Арктике

Финляндия будет играть критически важную роль в обороне НАТО в Арктике и на Балтийском море. Об этом государственный секретарь США Марко Рубио заявил в телефонном разговоре с министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен.
Рубио подчеркнул важность отношений между США и Финляндией и решающую роль Хельсинки в защите Североатлантического альянса, особенно в Арктике и на Балтийском море.
Главы внешнеполитических ведомств двух стран также обсудили углубление экономических связей и инвестиции в судостроение и другие отрасли промышленности.
26 января президент Финляндии Александер Стубб заявил, что по окончании срока президента США Дональда Трампа НАТО станет еще сильнее.
22 января сообщалось, что финский ракетный катер прибудет в Балтийское море для участия в миссии НАТО.
Ранее президент Финляндии призвал готовиться к эпохе неопределенности.