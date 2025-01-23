Захарова прокомментировала возможность встречи Лаврова и Рубио

Захарова: возможный контакт Лаврова и Рубио пока не обсуждался

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила во время брифинга, что возможность контакта Лаврова с новым госсекретарем США Марком Рубио пока не обсуждалась.

«На данный момент эти контакты не обсуждались», — заявила она.

По ее словам, американская сторона не запрашивала контактов с Лавровым.

Президент США Дональд Трамп до этого заявил в своей социальной сети Truth Social, что у него хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным. По словам хозяина Белого дома, он не собирается делать Российской Федерации «больно». 21 января Трамп назвал Путина умным человеком. Также американский президент выразил надежду, что его контакт с главой России состоится «очень скоро».

Ранее Трамп предрек Путину «большие проблемы» в случае отказа от сделки по Украине.