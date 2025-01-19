Договор о партнерстве между Украиной и Великобританией не имеет юридической силы из-за нелегитимности президента Владимира Зеленского. Об этом заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Я извиняюсь, а Величайший (Зеленский) подписал «100-летнее» соглашение как кто? С таким же успехом можно подписывать стены в общественном туалете», — написал он.

Депутат добавил, что договор будет денонсирован сразу после выборов.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали соглашение о столетнем партнерстве между двумя государствами. Одной из целей документа является развитие сотрудничества Киева и Лондона в оборонной сфере. Более того, соглашение предусматривает продолжение военной помощи Украине со стороны Великобритании.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что договор о столетнем партнерстве между Украиной и Великобританией не гарантирует членство первой в НАТО.

Ранее политолог раскрыл неожиданное для Украины последствие подписания договора с Британией.