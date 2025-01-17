Политолог раскрыл неожиданное для Украины последствие подписания договора с Британией

Подписав договор о 100-летнем партнерстве с Великобританией, Украина согласилась стать колонией Соединенного Королевства. Такую оценку в беседе с РИА Новости дал крымский политолог Владимир Джаралла.

По его словам, сатира стала сценарием в реальности.

«Слабая Украина соглашается стать колонией Англии — вот что следует из этого соглашения. Однако, с пафосом заявленное на сто лет, оно не переживет надолго самих подписантов. Просто потому, что наши народы выкинут его на свалку истории. Где ему и место», — считает эксперт.

Джаралла считает, что подписанное соглашение необходимо в первую очередь Британии, чтобы отвлечь внимание от ее внутренних проблем. Кроме того, указал политолог, таким образом Лондон пытается играть в игру, которая отличается от США. Реальностью является не подписанная бумага, а успехи ВС РФ, подчеркнул аналитик.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали соглашение о столетнем партнерстве между двумя государствами. Одной из целей документа является развитие сотрудничества Киева и Лондона в оборонной сфере. Более того, соглашение предусматривает продолжение военной помощи Украине со стороны Великобритании.

Ранее премьер Британии рассказал, как обеспечить Украине сильные переговорные позиции.