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Зеленский и премьер Британии Стармер подписали новое соглашение о партнерстве

Зеленский: Украина и Великобритания подписали соглашение о столетнем партнерстве
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Henry Nicholls/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали соглашение о столетнем партнерстве между двумя государствами. Об этом заявил сам украинский лидер, пишет «Укринформ».

«Мы вышли на новый уровень, это больше, чем стратегическое партнерство. Мы подписали соглашение о столетнем партнерстве», — рассказал Зеленский.

По информации агентства, одной из целей документа является развитие сотрудничества Киева и Лондона в оборонной сфере. Более того, соглашение предусматривает продолжение военной помощи Украине со стороны Великобритании.

16 января Кир Стармер впервые после назначения премьер-министром Великобритании прибыл в столицу Украины с официальным визитом. Как писала газета The Guardian, в ходе поездки глава правительства королевства проведет переговоры с украинскими чиновниками и подпишет с Зеленским соглашение о столетнем партнерстве.

В тот же день на официальном сайте британского кабинета министров появилась информация о том, что Стармер планирует объявить о новой мере поддержки Киева со стороны Лондона. Премьер-министр принял соответствующее решение в связи с подписанием нового документа о партнерстве.

Ранее в британском правительстве заявили, что мир на Украине должен быть достигнут силой.

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