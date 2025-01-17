Договор о столетнем партнерстве между Украиной и Великобританией не гарантирует членство первой в НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Хотя, учитывая, что Великобритания является страной НАТО, продвижение ее военной инфраструктуры в сторону наших границ — элемент достаточно беспокоящий», — отметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что договор о столетнем партнерстве не является положением, которое гарантирует членство Украины в Североатлантическом альянсе. И учитывая продвижение британской военной инфраструктуры, в любом случае, необходимо будет дальше анализировать происходящее.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали соглашение о столетнем партнерстве между двумя государствами. Одной из целей документа является развитие сотрудничества Киева и Лондона в оборонной сфере. Более того, соглашение предусматривает продолжение военной помощи Украине со стороны Великобритании.

В ответ на это крымский политолог Владимир Джаралла заявил, что подписав договор о партнерстве с Великобританией, Украина согласилась стать колонией Соединенного Королевства. Эксперт выразил мнение, что подписанное соглашение необходимо в первую очередь Британии, чтобы отвлечь внимание от ее внутренних проблем.

Ранее Макрону и Стармеру предсказали потерю власти из-за рукопожатий с Зеленским.