Сийярто: рекордные 7,6 млрд кубометров газа поступили в Венгрию в 2024 году

За прошедший 2024 год в Венгрию поступили рекордные 7,6 млрд кубометров газа из России. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в своем видеообращении, опубликованном в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«В прошлом году прибыло 7,6 миллиарда кубометров газа через «Турецкий поток» в Венгрию, это абсолютный рекорд. Этим мы смогли гарантировать постоянное наличие у Венгрии достаточного количества газа...», — сказал он.

Сийярто отметил, что объем поставок позволил сохранить в Венгрии одну из самых выгодных в Европе цен на газ.

В начале января дипломат также заявлял, что украинское руководство должно соблюдать Соглашение об ассоциации с Европейским союзом (ЕС), которое предусматривает сохранение путей поставок российского газа в страны — члены регионального содружества.

Киев еще в августе 2024 года отказался продлевать срок действия договора с Москвой о транзите газа и заявил, что в этом вопросе «поставлена точка». В декабре того же года украинские власти подтвердили эту позицию. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Венгрия ведет переговоры с Россией и Украиной о транзите газа.