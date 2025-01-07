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В Венгрии призвали Украину сохранить транзит газа в рамках Соглашения с ЕС

Сийярто: Украина должна сохранить пути поставок газа из РФ в европейские страны
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Sergei Karpukhin/Reuters

Украинское руководство должно соблюдать Соглашение об ассоциации с Европейским союзом (ЕС), которое предусматривает сохранение путей поставок российского газа в страны — члены регионального содружества. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) написал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Таким образом глава внешнеполитического ведомства прокомментировал решение Киева с 1 января 2025 года прекратить транзит российского газа в европейские государства. По словам дипломата, он созвонился с министром иностранных дел Словакии Юраем Бланаром и обсудил с ним сложившуюся ситуацию.

«Мы пришли к согласию о том, что Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной должно соблюдаться обеими сторонами и что это соглашение также предусматривает сохранение маршрутов транспортировки энергоносителей», — подчеркнул Сийярто.

Он обратил внимание, что Украина стремится стать страной — членом регионального содружества. Но, несмотря на это, ее власти «поставили европейскую экономику в сложное положение». В первую очередь это касается государств Центральной Европы, для которых поставки газа из РФ особенно важны.

Киев еще в августе 2024 года отказался продлевать срок действия договора с Москвой о транзите газа и заявил, что в этом вопросе «поставлена точка». В декабре того же года украинские власти подтвердили эту позицию. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ЕС предложили национализировать хранилища из-за прекращения транзита российского газа через территорию Украины.

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