«Это шантаж». Как Россия будет поставлять газ в Европу без Украины

Украина официально отказалась продлевать соглашение с Россией о транзите газа в Европу после истечения текущего контракта 31 декабря 2024 года. По словам опрошенных «Газетой.Ru» экспертов, Россия может потерять часть доходов из-за этой ситуации, но точно компенсирует их благодаря последующему взлету цен на газ. Кроме того, Москва может как договориться с Европой о схеме поставок российского газа в обход ограничений Киева, так и найти альтернативный маршрут поставок — например, через «Турецкий поток».

Президент Украины Владимир Зеленский еще 27 августа 2024 года заявил, что договор с Россией продлеваться не будет, и на этом вопросе «поставлена точка». В декабре власти Киева подтвердили эту позицию.

Выступая на годовой прямой линии и пресс-конференции, президент России Владимир Путин сообщил, что контракта на транзит газа через Украину больше не будет, но «Газпром» это переживет». Однако Россия может поставлять газ в ЕС через Польшу, отметил 26 декабря Путин. При этом глава государства вновь исключил возможность заключения нового договора с Украиной о транзите газа.

При этом объем поставок российского газа в Европу за последние 11 месяцев увеличился на 18-20% по сравнению с прошлым годом — до около 50 млрд кубометров, заявил 25 декабря вице-премьер России Александр Новак. Он подчеркнул, что, несмотря на санкции, российский газ остается конкурентоспособным на европейском рынке благодаря выгодной цене и удобной логистике.

Как российский газ поступал через Украину в Европу Российский газ поступал на Украину через систему магистральных газопроводов, которые соединяли месторождения в России с украинской территорией. Основным оператором этих поставок был российский газовый гигант «Газпром». Основные этапы маршрута и механика поставок:



1. Добыча газа в России:



Газ добывался на крупных месторождениях в Западной Сибири (например, в Ямало-Ненецком автономном округе). Оттуда он поступал в газотранспортную систему России.



2. Транспортировка через магистральные газопроводы:



Газ перемещался по системе магистральных трубопроводов, таких как:

• Уренгой – Помары – Ужгород (транзит через Украину в Европу).

• Союз (транзит через Украину).

• Прогресс (транзит через Украину).



Эти газопроводы проходили через российско-украинскую границу, обеспечивая подачу газа на территорию Украины.



3. Пункты входа в Украину:



Газ поступал через несколько ключевых пунктов:

• Суджа (на границе Курской области и Сумской области Украины).

• Валуйки (на границе Белгородской области и Украины).



4. Потребление и транзит:



Часть газа шла для внутреннего потребления на Украине, а значительная доля транзитировалась через украинскую ГТС в страны Европы, такие как Германия, Словакия, Венгрия и другие.



5. Контракты и расчеты:



Поставки газа на Украину регулировались долгосрочными контрактами между «Газпромом» и украинскими компаниями (например, «Нафтогазом»). Цена газа, объемы поставок и условия транзита были предметом регулярных переговоров и споров.



6. Особенности транзита:



Украина обладала одной из крупнейших газотранспортных систем в мире, что делало её важным транзитным узлом для российского газа в Европу. За транзит российский «Газпром» платил Украине, что составляло значительную часть доходов страны.



7. Изменения после 2014 года:



После политических событий 2014 года поставки газа на Украину и через ее территорию стали политически и экономически напряженными. Украина перестала покупать газ непосредственно у России и начала импортировать газ реверсом из Европы. Однако транзит российского газа через Украину в Европу продолжался, хотя и с сокращением объемов.



Украинские власти еще в августе заявили, что договор с Россией не будет продлен в 2025 году.



Президент России Владимир Путин 19 октября 2024 года подчеркнул, что продление контракта на транзит газа через Украину не планируется, и Россия будет наращивать свою долю на мировом рынке сжиженного природного газа (СПГ).



Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 16 декабря 2024 года сказал, что Киев готов обсуждать транзит газа любого происхождения, кроме российского, при условии официального обращения от Европейской комиссии.



Страны ЕС — в первую очередь, Словакия и Молдова, которые зависят от транзита российского газа через Украину, начали искать альтернативные маршруты и поставщиков. Например, Словакия провела переговоры о поставках газа из России через другие маршруты.



Владимир Путин 23 декабря подтвердил готовность РФ продолжать поставки газа в Европу, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо по итогам переговоров с российским лидером в Москве.

Россия и Украина уже вряд ли подпишут новое соглашение о транзите газа в 2025 году, уверен эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин оценил вероятность сценария заключения контракта между Москвой и Киевом в начале 2025 года в 1%.

При этом остается открытым вопрос, каким образом может сохраниться транзит газа из России через Украину в Европу.

« Украинцы используют формулировки, что с «Газпромом» продлевать контракт не будут, с Россией не будут договариваться. Но подвох в том, что Украина при этом ничего не говорит про Европу. О том, что она с ними договариваться не хочет », — предположил в беседе с «Газетой.Ru» Игорь Юшков.

Он пояснил, что Россия и Европа теоретически могут договориться о поставках топлива в обход ограничений Украины.

«Это будет скорее не российский с точки зрения права собственности газ, который не принадлежит российским компаниям. Если газ юридически будет принадлежать европейским компаниям, тогда, пожалуйста — Украина может разрешить такие поставки.

Украина на самом деле хочет сохранить транзит, но хочет контактировать только с европейцами. То есть, это, по сути, шантаж европейцев», — обрисовал схему Юшков.

По его мнению, транзит может сохранится на особых условиях. Например, европейские компании подпишут допсоглашение с «Газпромом» и перенесут точку сдачи приемки газа на российско-украинскую границу.

Балынин согласился, что может быть принято решение о покупке российского газа на границе, чтобы по территории Украины уже шел газ, условно принадлежащий той или иной стране — покупателю российского газа.

Альтернативные пути поставок

Политолог, старший преподаватель кафедры теории и систем отраслевого управления РАНХиГС Роман Могучев допустил, что российский газ будет поступать в Европу сначала через «Турецкий поток», а потом — по так называемому Южному Балканскому коридору. По словам политолога, то же самое будет и со Словакией, а, соответственно, через Словакию газ уже будет идти транзитом в Австрию, которая также зависит от российского газа.

Российские власти тоже заявляли о «турецком варианте» поставок газа в Европу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 28 августа 2024 года отметил, что существуют альтернативные пути поставок газа из России в Европу, подчеркнув возможность создания газового хаба на территории Турции. Президент Владимир Путин в сентябре 2024 года, в ходе Восточного экономического форума, назвал «Турецкий поток» альтернативным маршрутом для поставок газа в Европу, если Украина откажется от транзита.

Как Россия может поставлять газ в Европу в обход Украины 1. «Турецкий поток»



• Газопровод проходит через Чёрное море и доставляет газ в Турцию.

• Из Турции газ поставляется в страны Южной и Центральной Европы, включая Болгарию, Сербию, Венгрию и Грецию.

• Рассматривается возможность увеличения пропускной способности «Турецкого потока» для удовлетворения спроса в регионе.



2. «Ямал — Европа» через Белоруссию и Польшу



• Газопровод «Ямал — Европа» проходит через Белоруссию и Польшу, обеспечивая поставки газа в Германию.

• Газопровод остановлен с 2022 года. Тем не менее, маршрут остается доступным для использования.



3. Поставки СПГ (сжиженного природного газа)



• Балтийский СПГ (порт Усть-Луга): Этот проект ориентирован на поставки газа в страны Европы, минуя наземные трубопроводные маршруты.

• Дальневосточный СПГ (Сахалин): Газ с месторождений на Дальнем Востоке транспортируется морским путём в страны Азии, включая Японию, Китай, Южную Корею, а также частично в Европу.

Последствия для России

По словам политолога Могучева, транспортировка газа в Европу через территорию Украины для России имела и имеет значение в силу того, что Москва сохраняла определенные точки взаимодействия с Европой, в том числе на перспективу в плане развития газового сотрудничества.

«Но с учетом заявлений избранного президента США Дональда Трампа, потребовавшего от Европы увеличить поставки сжиженного природного газа из США в Европу, на данном этапе следует ждать полного отказа Европы от российского газа . Он может поступать только обходными путями, в частности, через потенциально планируемый газовый хаб в Турции. В случае отказа от сотрудничества с Россией в газовом секторе Европа окончательно попадет в зависимость от США. Собственно, Трамп именно с этого и начал добиваться еще до своего въезда в Овальный кабинет», — пояснил Могучев в беседе с «Газетой.Ru».

По словам доцента кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова, Россия из-за ситуации потеряет часть доходов в январе-феврале 2025 года.

«Однако, подобное поведение Украины будет стимулировать рост биржевых цен на газ, что в последствии позволит России в значительной мере компенсировать потери», — уверена экономист.

Борисова предположила, что Россия найдет альтернативный маршрут поставки газа в Европу.

«Альтернативным маршрутом может быть поставка нашего газа в Европу через Турцию. Однако пропускная способность этого маршрута весьма ограничена. В конце февраля, марте 2025 года (с вероятностью 3-5%) может быть достигнута договоренность о транзите, чтобы стабилизировать ситуацию в центральной Европе. Наиболее выгодный для России — сценарий, позволяющей сохранить поставки газа своим контрагентам в центральную Европу и постепенно наращивать поставки в Китай. В связи с запуском Восточного маршрута газопровода Китай-Россия 2 декабря 2024 года, потерянные по западному маршруту доходы будут компенсированы доходами по данному направлению», — заключила Борисова.

Последствия для Европы

В случае поставок российского газа в Европу через «Турецкий поток» Словакия понесет финансовые потери, так как она получала деньги за транспортировку по своей территории газа для Австрии, уверен Могучев.

«Какой дурак поставит газ бесплатно?»: Словакия и Украина поссорились из-за российского топлива Словакия пригрозила Украине «серьезным конфликтом» из-за отказа от транзита российского газа: Киев... 21 декабря 07:41

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что, несмотря на вероятную приостановку транзита через Украину с начала года, в переговорный процесс по газу могут включиться страны-потребители, прежде всего Венгрия, Словакия, балканские страны.

«Но некое решение, вероятно, будет достигнуто уже в 2025 году. Эти факторы неопределенности делают любую оценку объема транзита газа весьма условной. Резкой реакции цен на газ в Европе на временное прекращение транзита ждать не стоит. Запасы в газовых хранилищах Европы сформированы, заполненность ГПХ вблизи 90%. До нового всплеска энергопотребления в летние месяцы, котировки могут оставаться на уровнях, не превышающих максимумы этого года: $530 за 1000 кубометров на хабе TTF. Впрочем, и их снижение к уровням весны-лета этого года $260-400 маловероятно», — допустил Миронюк.

В случае прекращения транзита прогнозируется существенное подорожание газа, что негативно отразится как на предпринимательской активности в Европе, так и на доходах европейцев, добавила Борисова. Она сказала «Газете.Ru», что для компаний центральной Европы остановка транзита через Украину будет критичной, и уже сегодня европейцы заявляют о необходимости продолжения транзита.