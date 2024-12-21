Венгрия ведет переговоры с Россией и Украиной о транзите газа

Орбан: Венгрия ведет переговоры с РФ и Украиной о сохранении транзита газа

Венгрия ведет переговоры с Россией и Украиной о сохранении транзита газа. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его цитирует РИА Новости.

Он предложил, чтобы газ, заходя на территорию Украины, уже считался бы не российским, а был в собственности покупателя.

«То есть, когда переходит на территорию Украины, это уже не российский, а венгерский газ», — объяснил Орбан.

Он заверил, что Венгрия не собирается отказываться от планов получать энергию через Украину.

20 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил во время выступления в Верховной раде, что Киев прекратит транзит российского газа 1 января 2025 года с 07:00 часов утра по местному времени (08:00 мск), так как пятилетний контракт истекает. Шмыгаль при этом отметил, что транзит может возобновиться по запросу Европейской комиссии (ЕК) и при условии, что это не будет российский газ.

Ранее стало известно, насколько подорожает газ в Европе в 2025 году.