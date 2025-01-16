Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Обама, Клинтон и Буш не явятся на инаугурационный обед Трампа

NBC: экс-президенты Обама, Клинтон, Буш не придут на инаугурационный обед Трампа
close
Brendan McDermid/Reuters

Бывшие президенты СШАБилл Клинтон, Джордж Буш — младший и Барак Обама — не будут присутствовать на инаугурационном обеде Дональда Трампа 20 января. Об этом сообщает телекомпания NBC со ссылкой на источники.

Обама и Клинтон получили приглашения, в то же время представители Буша заявили, что не видели приглашения. Также на инаугурационный обед пригласили бывшую первую леди и экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, однако она не планирует посещать мероприятие, передает источник.

Тем не менее, все три экс-президента США будут присутствовать на церемонии приведения Трампа к присяге 20 января.

Избранный президент США официально вступит в должность 20 января 2025 года. Как устроена церемония и чего ожидать от предстоящего вступления в должность 47-го главы Белого дома — в материале «Газеты.Ru».

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что он не сможет принять участие в церемонии, так как не получил приглашения. При этом глава государства признался, что хотел бы посетить данное мероприятие.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с Трампом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами