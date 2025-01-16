Обама, Клинтон и Буш не явятся на инаугурационный обед Трампа

Бывшие президенты США — Билл Клинтон, Джордж Буш — младший и Барак Обама — не будут присутствовать на инаугурационном обеде Дональда Трампа 20 января. Об этом сообщает телекомпания NBC со ссылкой на источники.

Обама и Клинтон получили приглашения, в то же время представители Буша заявили, что не видели приглашения. Также на инаугурационный обед пригласили бывшую первую леди и экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, однако она не планирует посещать мероприятие, передает источник.

Тем не менее, все три экс-президента США будут присутствовать на церемонии приведения Трампа к присяге 20 января.

Избранный президент США официально вступит в должность 20 января 2025 года. Как устроена церемония и чего ожидать от предстоящего вступления в должность 47-го главы Белого дома — в материале «Газеты.Ru».

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что он не сможет принять участие в церемонии, так как не получил приглашения. При этом глава государства признался, что хотел бы посетить данное мероприятие.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с Трампом.