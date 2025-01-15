Мишель Обама не посетит инаугурацию Трампа и нарушит традиции

Бывшая первая леди США Мишель Обама пропустит инаугурацию Дональда Трампа, тем самым нарушив давнюю традицию, согласно которой в мероприятии участвуют все бывшие главы государств и их супруги. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на ее офис.

«Подтверждаем, что бывший президент Барак Обама примет участие в 60-й церемонии инаугурации. Бывшая первая леди Мишель Обама не будет присутствовать на предстоящей инаугурации», — говорится в заявлении офиса Обамы.

В материале отмечается, что решение отказаться от присутствия является нарушением традиции церемонии, в которой обычно участвуют бывшие президенты и их жены. Экс-президент Джордж Буш – младший и Лора Буш будут присутствовать на инаугурации, в мероприятии примут участие и Билл с Хиллари Клинтон, говорится в тексте.

Издание напоминает, что Мишель Обама также не присутствовала на поминальной службе на прошлой неделе по бывшему президенту Джимми Картеру, оставшись на Гавайях.

Инаугурация избранного главы государства Дональда Трампа пройдет 20 января.

Ранее стало известно, что три самых богатых человека в мире посетят инаугурацию Трампа.