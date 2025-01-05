Зеленский пожаловался, что Трамп не пригласил его на свою инаугурацию

Зеленский: хотел бы попасть на инаугурацию Трампа, но он меня не приглашал

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью американскому блогеру Лексу Фридману, что хотел бы присутствовать на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, но тот его не пригласил.

«Я бы хотел. <…> Но, честно, я не могу приехать вот так, во время войны, потому что президент Трамп меня напрямую не приглашал», — сказал он.

30 декабря бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин предположил, что покупка Киевом газа в США даст шанс Зеленскому посетить инаугурацию Трампа.

16 декабря Трамп заявил, что Зеленского не приглашали на инаугурацию, которая состоится 20 января. В то же время Трамп заметил, что готов принять Зеленского на мероприятии. По его словам, президент Украины может приехать, «если хочет присутствовать». После этого бывший заместитель постпреда России в ООН Константин Долгов выразил мнение, что Трамп не пригласил Зеленского на инаугурацию из-за его нелегитимности. Для будущей администрации Соединенных Штатов Зеленский — не более чем разменная монета, считает эксперт.

Ранее в Британии заявили о попытках команды Зеленского задобрить Трампа.