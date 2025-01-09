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Большинство канадцев оказались довольны отставкой премьера Трюдо

Global News: 81% канадцев одобрили отставку Джастина Трюдо

Более 80% опрошенных граждан Канады встретили отставку премьер-министра Джастина Трюдо положительно. Об этом сообщил телеканал Global News со ссылкой на результаты исследования компании Ipsos.

Опрос показал, что более половины респондентов оценили шаг политика «крайне положительно». Среди сторонников Либеральной партии страны, которую возглавляет сам Трюдо, решение поддержали 70%.

Авторы исследования пришли к выводу, что канадцы устали от Трюдо и хотят перемен. Однако новому лидеру Либеральной партии будет сложно вернуть доверие избирателей, учитывая значительный отрыв консерваторов, предупредили опрошенные телеканалом эксперты.

Трюдо 6 января объявил о намерении покинуть пост главы правительства и лидера Либеральной партии после избрания нового руководителя партии.

Премьер-министр Канады также сообщил, что обратился к генерал-губернатору Мэри Саймон с просьбой приостановить работу парламента до 24 марта, и она согласилась.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом Америки.

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