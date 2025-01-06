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Трюдо уйдет с поста премьера Канады

Трюдо объявил, что уйдет с поста премьера и лидера Либеральной партии Канады

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о намерении покинуть пост главы правительства и лидера Либеральной партии после избрания нового руководителя партии. Его слова приводит CBC News Canada.

«Я намерен уйти с постов лидера Либеральной партии Канады и премьер-министра Канады, как только партия изберет нового руководителя», — заявил канадский премьер-министр.

Трюдо, ставший лидером либералов в 2013 году и премьер-министром осенью 2015 года, объявил о своем решении возле своей официальной резиденции — коттеджа Ридо.

Премьер-министр Канады также сообщил, что обратился к генерал-губернатору Мэри Саймон с просьбой приостановить работу парламента до 24 марта, и она согласилась

CBC News отмечает, что на Трюдо оказывается все большее давление с требованием уйти в отставку на фоне ухудшающихся показателей опросов общественного мнения, в том числе и среди его собственных сторонников.

16 декабря лидер оппозиционной Консервативной партии Канады Пьер Пуальевр заявил, что Трюдо утратил контроль не только над происходящими в Канаде процессами, вроде инфляции, стоимости жилья и иммиграции, но и над собственным правительством.

10 декабря стало известно, что глава правительства Канады в третий раз избежал вынесения вотума недоверия.

Ранее Трамп назвал Канаду штатом США.

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