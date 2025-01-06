Трамп снова предложил Канаде стать 51-м штатом США

Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом США после заявления Трюдо об отставке

Избранный американский президент Дональд Трамп после заявления премьер-министра Канады Джастина Трюдо о готовящейся отставке предложил его стране присоединиться к Соединенным Штатам в качестве 51-го штата. Об этом Трамп написал в принадлежащей ему соцсети TRUTH Social.

«Многим жителям Канады нравится мысль о том, чтобы стать 51-м штатом. США больше не могут терпеть огромные торговые дефициты и субсидии, которые поддерживают Канаду на плаву. Джастин Трюдо это понимал, и потому ушел в отставку», – написал он.

По словам Трампа, объединение позволит устранить торговые тарифы, снизить налоги и гарантировать Оттаве полную безопасность от угроз со стороны китайских и российских кораблей, которые их постоянно окружают.

«Вместе мы были бы великой нацией!» – заключил Трамп.

6 января Трюдо объявил о намерении покинуть пост главы правительства и лидера Либеральной партии после избрания нового руководителя партии.

Премьер-министр Канады также сообщил, что обратился к генерал-губернатору Мэри Саймон с просьбой приостановить работу парламента до 24 марта, и она согласилась.

В начале декабря Трамп в рамках встречи с Трюдо пригрозил ему, что страна может стать «51-м штатом» США из-за возросшей проблемы нелегальной миграции на границе.

Ранее в США предложили присоединить к Канаде несколько штатов.