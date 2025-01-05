Находящийся в СИЗО депутат Рады высмеял слова Зеленского о Трампе

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в настоящее время в СИЗО по подозрению в государственной измене, высмеял в своем Telegram-канале президента Украины Владимира Зеленского из-за его слов о том, что избранный президент США Дональд Трамп ожидает его с визитом.

«На саму инаугурацию как-бы нет. А вот сразу после — да. Что, собственно, вполне логично. Надо же документы по расследованию ФБР подготовить. А у нелегитимного президента Зеленского — никакого иммунитета нет», — написал парламентарий (орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»).

В конце декабря «Резидент.ua» сообщал, что власти Украины не смогли добиться приглашения Зеленского на инаугурацию Трампа. По данным собеседника, задействование Киевом лоббистов не принесло результатов.

3 января президент Украины заявил, что республиканец ожидает его «одним из первых» после инаугурации. По словам Зеленского, во время визита планируется обсудить действия по прекращению активных боевых действий в стране.

Ранее Зеленский признал продвижение армии России на Украине.