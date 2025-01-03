Зеленский утверждает, что Трамп ждет его «одним из первых»

Зеленский заявил, что Трамп ждет встречи с ним после инаугурации

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что новоизбранный президент США Дональд Трамп ожидает его с визитом «одним из первых». Эту информацию украинский лидер озвучил во время телемарафона.

«Трамп сказал мне: «Одним из первых визитов я буду ждать именно вас», — отметил Зеленский.

Он также добавил, что для Трампа окончание конфликта в Украине является важной задачей.

По словам Зеленского, встреча с Трампом намечена на период после инаугурации, которая состоится 20 января. Во время визита планируется обсудить действия по прекращению активных боевых действий в Украине.

До этого Зеленский в своем новогоднем обращении выразил надежду, что Дональд Трамп сможет «утихомирить» РФ и «принудить» ее к «справедливому миру».

27 декабря Трамп призвал европейские страны увеличить свою поддержку Украине, намекая на возможное сокращение американской помощи.

Ранее Зеленскому сообщили плохие новости об отношении Трампа к руководству Украины.