Зеленский утверждает, что Трамп ждет его «одним из первых»

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что новоизбранный президент США Дональд Трамп ожидает его с визитом «одним из первых». Эту информацию украинский лидер озвучил во время телемарафона.
«Трамп сказал мне: «Одним из первых визитов я буду ждать именно вас», — отметил Зеленский.
Он также добавил, что для Трампа окончание конфликта в Украине является важной задачей.
По словам Зеленского, встреча с Трампом намечена на период после инаугурации, которая состоится 20 января. Во время визита планируется обсудить действия по прекращению активных боевых действий в Украине.
До этого Зеленский в своем новогоднем обращении выразил надежду, что Дональд Трамп сможет «утихомирить» РФ и «принудить» ее к «справедливому миру».
27 декабря Трамп призвал европейские страны увеличить свою поддержку Украине, намекая на возможное сокращение американской помощи.
Ранее Зеленскому сообщили плохие новости об отношении Трампа к руководству Украины.