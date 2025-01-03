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Зеленский признал продвижение армии России на Украине

Зеленский поставил задачу стабилизировать фронт, признав продвижение России
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Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинский лидер Владимир Зеленский признал заявил о необходимости для ВСУ стабилизации фронта в январе, признав тем самым продвижение российской армии. Его слова передает украинское издание «Страна».

«Сделаем все, чтобы в январе стабилизировать фронт. Это очень сложно», — отметил он.

По словам украинского лидера, пока сложно говорить о стратегии США в отношении Украины при избранном президенте Дональде Трампе. Он выразил надежду на то, что Вашингтон продолжит поддержку Киева.

До этого Зеленский заявлял, что некоторые лидеры стран Запада используют граждан Украины в качестве дешевой рабочей силы.

По его словам, Запад заинтересован в оставлении на своей территории квалифицированных и дешевых украинских работников. Тех же украинцев, которые не имеют работы, западные страны готовы отправить на родину.

Ранее Зеленский заявил об увеличении числа случаев самовольного оставления частей в ВСУ.

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