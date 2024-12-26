Киеву не удалось добиться приглашения Зеленского на инаугурацию Трампа

Власти Украины не смогли добиться приглашения Владимира Зеленского на инаугурацию президента США Дональда Трампа. Об этом пишет «Резидент.ua» со ссылкой на источники в офисе президента Украины.

По данным собеседника, задействование Киевом лоббистов не принесло результатов. Теперь в офисе Зеленского обсуждают, следует ли представителям Украины ехать в Вашингтон и «напрашиваться на переговоры», говорится в тексте.

До этого избранный президент США заявлял, что украинского лидера Зеленского не приглашали на инаугурацию, которая состоится 6 января. В то же время Трамп заметил, что готов принять Зеленского на мероприятии. По его словам, президент Украины может приехать, «если хочет присутствовать».

После этого бывший заместитель постпреда России в ООН Константин Долгов предположил, что Трамп не пригласил украинского лидера Владимира Зеленского на инаугурацию из-за его нелегитимности. Для будущей администрации Соединенных Штатов Зеленский — не более чем разменная монета, считает эксперт.

Ранее в Кремле рассказали, будет ли Путин поздравлять Трампа с инаугурацией.