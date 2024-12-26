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Киеву не удалось добиться приглашения Зеленского на инаугурацию Трампа

«Резидент.ua»: Киев не смог добиться приглашения Зеленского на инаугурацию Трампа
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Shannon Stapleton/Reuters

Власти Украины не смогли добиться приглашения Владимира Зеленского на инаугурацию президента США Дональда Трампа. Об этом пишет «Резидент.ua» со ссылкой на источники в офисе президента Украины.

По данным собеседника, задействование Киевом лоббистов не принесло результатов. Теперь в офисе Зеленского обсуждают, следует ли представителям Украины ехать в Вашингтон и «напрашиваться на переговоры», говорится в тексте.

До этого избранный президент США заявлял, что украинского лидера Зеленского не приглашали на инаугурацию, которая состоится 6 января. В то же время Трамп заметил, что готов принять Зеленского на мероприятии. По его словам, президент Украины может приехать, «если хочет присутствовать».

После этого бывший заместитель постпреда России в ООН Константин Долгов предположил, что Трамп не пригласил украинского лидера Владимира Зеленского на инаугурацию из-за его нелегитимности. Для будущей администрации Соединенных Штатов Зеленский — не более чем разменная монета, считает эксперт.

Ранее в Кремле рассказали, будет ли Путин поздравлять Трампа с инаугурацией.

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